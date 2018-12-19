Представлено игровое кресло AeroCool AERO 1 Alpha

AeroCool разработала настоящее геймерское кресло AERO 1 Alpha. Это продвинутая модель, которая отличается высокой надежностью и может настраиваться под особенности осанки геймера. Играя в таком кресле, пользователь не будет испытывать ощущения усталости в спине и… не захочет из него вылезать! Игровое кресло AeroCool AERO 1 Alpha выглядит эффектно, как кресло гоночного болида или часть рубки космического корабля. Космические черты дополняет обивка «под углеволокно» и обтекаемый дизайн основных элементов. Владелец может полностью настроить кресло под свои физические параметры и предпочтения. У AERO 1 Alpha подлокотники регулируются в двух плоскостях – они устанавливаются на необходимой высоте и направлении – во время игры можно положить руки так, как будет удобно. А механизм типа «бабочка» позволяет сделать спинку кресла качающейся вперед и назад с амплитудой до 18°.

AERO 1 Alpha чрезвычайно надёжно - оно оснащено стальной рамой, металлической крестовиной и газовой пружиной 4-го класса, которая прошла сертификацию BIFMA (Ассоциация производителей мебели для бизнеса и промышленности). Поэтому оно способно выдерживать нагрузку до 150 кг. Кресло также оснащено полиамидными колесами диаметром 65 мм с очень точным и плавным ходом. Кресло поступит в продажу в январе по рекомендуемой розничной цене 15 500 рублей.