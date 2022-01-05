Представлено игровое кресло Razer Enki Pro HyperSense с тактильной отдачей

Сегодня было объявлено о выпуске Razer Enki Pro HyperSense, передового игрового кресла с высокоточной тактильной отдачей, позволяющего пользователям ощутить новое измерение погружения в игру. Основанное на популярном дизайне кресла Enki Pro, Enki Pro HyperSense оснащено блоком тактильной обратной связи, разработанным совместно с D-BOX, для обеспечения наиболее аутентичной и реалистичной обратной связи во время игры, а также интегрированным подголовником Chroma RGB, который позволяет пользователям персонализировать свое кресло во время использования.

Благодаря встроенной поддержке более 2200 игр, фильмов и музыкальных композиций, включая такие игры, как F1 2021, Forza Horizon 5 и Assassin's Creed Valhalla, игроки смогут не только почувствовать каждый поворот на трассе, но и погрузиться в игровое окружение благодаря физической обратной связи, обеспечиваемой тактильными датчиками Enki Pro HyperSense. Даже в играх, не поддерживаемых напрямую программным обеспечением, можно наслаждаться тактильной обратной связью благодаря технологии Direct Input Haptics, при использовании которой контроллер, клавиатура и мышь генерируют физическую обратную связь. Enki Pro HyperSense работает на основе передового тактильного двигателя, разработанного для имитации различных вибраций, текстур и движений. Благодаря 65 000 тактильных вариаций он обеспечивает тактильную обратную связь +/- 1 G-Force и может создать 1,5 дюйма вертикального и обратного наклона вашего сиденья. Синхронизация в реальном времени обеспечивает мгновенную передачу всех сигналов обратной связи с быстротой реакции до 5 мс. В основе Enki Pro HyperSense лежат отмеченные наградами характеристики, которые сделали предыдущие модели игрового кресла Enki любимыми многими игроками. Оно оптимизирует точки соприкосновения с телом благодаря 22-дюймовой ультраширокой базе сиденья, 100-градусным плечевым дугам и встроенной поясничной дуге - обеспечивая оптимальное распределение веса и идеальную основу для всеобъемлющей интеграции HyperSense. В результате получается кресло, которое сочетает в себе лучшие тактильные эффекты обратной связи с комфортом в течение всего дня, обеспечивая максимальное погружение в игровой процесс нового уровня.