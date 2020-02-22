Представлено компьютерное кресло Warp с функцией подачи еды

Несколько лет назад компания DXRacer показала миру эргономичное кресло для геймеров. С тех пор, практически все производители игровой периферии считают своим долгом выпустить аналог, зачастую, просто полностью скопировав оригинал. Поэтому, что-то действительно оригинальное всегда вызывает интерес. И вот, на днях, компания WARP совместно с Pringles представили уникальное на российском рынке кресло, способное подкармливать геймеров чипсами прямо во время игры!

Как считают авторы проекта, именно голод не дает многим игрокам полностью сосредоточиться на гейминге, отвлекая их в самый неподходящий момент и сбивая очередной рекорд. После мучительных раздумий о том, как преодолеть эту напасть, было решено оснастить кресло робо-рукой Pringles Feeder, которое заботливо кормит игрока во время многочасового стрима. При этом, манипулятор можно настраивать, чтобы снеки подавались непосредственно в рот, а не, скажем, в глаз.

Кроме робо-руки и эргономичного дизайна, в кресле есть еще один сюрприз: в подлокотник встроен датчик с системой Pringles GameHealth, которая следит за состоянием здоровья геймера, помогает определить фазы наибольшей эффективности и подсказывает, если, от переизбытка чувств, что-то пойдет не так.

По всей видимости, следующим этапом станет подводка к креслу канализации, и тогда уж точно из него можно будет не вылезать совсем. Pringles уже давно работает с геймерами, а в прошлом году даже выступила спонсором кибер-турнира Warface Syndicate Pringles. Теперь амбициозная команда пошла дальше, и показала инновационное кресло, аналогов которому нет в мире.

Самое же интересное во всем этом то, что это вовсе не шутка, и разработчики действительно собираются начать выпускать данный продукт.

Сейчас уже идет оптимизация производства с целью снижения себестоимости изготовления. Об официальном начале продаж будет объявлено дополнительно, а пока узнать подробности можно на сайте www.levelpringles.ru.

Автор: Артем Костенко