Предварительный обзор Sharkoon Skiller SGS2. Игровое кресло нового уровня

На протяжении длительного времени мы слышали о продуктах компании Sharkoon и делились с вами этой информацией. К сожалению, получить устройства для детального обзора пока что не удается, так как компания не отвечает на наши письма. Но, в сети мы уже нашли интересный вариант игрового кресла под названием Sharkoon Skiller SGS2, которое принесет своему пользователю массу удовольствия и радости. Это тот вариант кресла, который удовлетворит любые ваши потребности и позволит играть в игры с максимальным комфортом для тела. Многим игрокам это понравится, ведь мы, геймеры, проводим за компьютером очень много времени и комфорт в сидячем положении это уже не излишество, а необходимость. Новинка вам эту необходимость предоставляет и для большинства пользователей решение будет действительно привлекательным. Ведь, пока другие компании выпускают дорогостоящие решения, здесь мы видим адекватный ценник.

Дизайн

Важной особенностью любого кресла является практичность в дизайне. Можно посмотреть на десятки игровых кресел из Китая, которые банально никто не продумал, а лишь потратил время на дизайн. У данного варианта материалы не только красивые, но и практичные - матовая поверхность не так сильно притягивает пыль и мелкий мусор, плюс не так быстро затирается от постоянного использования. Поставляется кресло в четырех вариантах цветового оформления - красном, синем, желтом и сером. Это позволит вам подобрать максимально интересный вариант для постоянного использования. Конечно, серый вариант смотрится не так красиво, как красный или синий, но и пачкается серая окантовка не так быстро. Здесь играют роль уже ваши предпочтения, ведь помимо цвета отличий между вариантами отделки нет вообще. Мне вот синий вариант очень понравился, в цвет корпуса и игровой периферии.

Характеристики

Главная особенность кресла - оно выдерживает 110 килограмм веса. Для тучных парней, играющих каждый день в игры, это будет классное решение. Да, не все кресла могут поднять тушу весом 110 килограмм, но конкуренты в этом плане имеются и некоторые кресла даже больше поднимают. С другой стороны, стоит понимать, что 110 килограмм - критический показатель. Лучше, если ваш вес будет около сотни и не больше, тогда кресло не будет работать на пределе своих возможностей. Диаметр колес в 65 мм тоже порадовал, как и защита от кабелей. Мелочь, но очень приятная.

Особенности

Разработчики данного кресла понимали, что пользователям нужно что-то особенное в плане комфорта и дали возможность настраивать подлокотники по длине рук, по углу наклона и высоте. Вы можете подогнать данные параметры под своё строение тела и получить максимум комфорта. Для поддержки вашей поясницы и шеи имеются подушечки, они выполнены из дышащего материала и регулируются по высоте. Многие пользователи их не используют в других креслах именно из-за проблемы с дыханием. Здесь все хорошо, разработчики учли этот момент. И, конечно, кресло можно нагибать в нужную сторону.

Итог

Стоимость кресла составляет 180 евро и для многих эта цена станет ударом. Однако, если вы посмотрите на конкурентов по рынку, то заметите, что стоимость вполне адекватная и большинства других брендов стоимость намного выше. Здесь же вы получаете отличный уровень сборки, качественные материалы, привлекательный дизайн и возможности, которые есть у всех других кресел. С другой стороны, почему бы этому не радоваться - при неплохой экономии средств вы получаете все то, что вам было необходимо от игрового кресла. Разве что логотип не настолько известен.