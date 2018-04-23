Предварительный обзор Sharkoon Skiller SGS4. Крутое игровое кресло

В последнее время игровые кресла стали достаточно популярными, но стоимость этих решений слишком высока, чтобы каждый второй пользовался этим продуктом. Компьютерные кресла сами по себе достаточно дорогостоящие, но если посмотреть на игровые решения от известных брендов, то вообще голова идет кругом. С другой стороны, это позволило некоторым малоизвестным компаниям выйти на рынок и показать себя с наилучшей стороны. Новинка Sharkoon Skiller SGS4 от компании, которую многие не знали еще год назад, сейчас является отменным решением для тех, кто хочет комфорта, но не планирует отдавать слишком много денег за такого рода приобретение. Сегодня мы расскажем обо всех преимуществах и недостатках кресла, а вы уже сами будете решать стоит ли переплачивать за аналог от малоизвестной компании или нет. Хотя, когда речь идет о столь крупных тратах, любая экономия будет хорошим решением.

Дизайн

Начнем с того, что подставляется кресло в пяти цветовых вариантах. Четыре окрашены в черный цвет со вставками белого, зеленого, синего или красного, пятая версия окрашена в серебристый цвет со вставками черного цвета. Выглядят все варианты интересно, здесь больше решают ваши вкусовые предпочтения и желания. Спинка кресла выполнена в спортивном стиле, именно такие кресла ставят в гоночные автомобили. Имеется широкая спинка, куда вы можете взгромоздить свою широкую геймерскую спину, плюс в области спины и поясницы есть «крылья», которые держат пользоваться по центру. Это не даст вам возможности горбить спину или сидеть неровно, что очень полезно при длительном игровом процессе. Аналогичные ограничения есть на сиденье, так что ерзать или соскальзывать вы не будете. В плане практичности это кресло очень даже хорошо себя показало.

Материалы корпуса достаточно приятные, но я бы не стал ожидать настоящей кожи. Все же, это массовое производство и компании было бы проблематично в таких количества получать натуральный материал. На спинке имеется логотип компании, сверху два отверстия для закрепления подушки под голову или шею. Подлокотники вполне стандартные, но у них есть возможность гибкой настройки по высоте и положению. Сиденье очень мягкое, при этом используется материал, который пропускает воздух, чтобы вы не сильно потели во время особенно активных игровых сессий. Думаю, что в плане практичности и удобства вопросов не возникает.

Бонусы

Главным преимуществом данного продукта является возможность выдержать геймера весом до 150 килограмм. Думаю, если вы достаточно большой человек, но играть хочется с комфортом, то такое решение вам понравится. Плюс к этому, на рынке практически нет конкурентов, большинство продуктов подходят для пользователей весом от 80 до 110 килограмм, больше вес практически никто не поддерживает. Конечно же, в комплекте также есть две подушки — одна небольшая для шеи и вторая, которая больше в три раза, для поясницы. Первую я лично никогда не использовал, а вот вторую вполне можно пристегивать.

Итог

Пока что производитель не называет стоимости продукта. Это достаточно странно, ведь потенциальных покупателей очень много и они хотят получить новинку прямо сейчас. С другой стороны, ранее компания показывала очень демократичный уровень цен, что дает надежду на продолжение хорошей традиции. Да, я не могу сказать, что это будет прямо доступное решение и вы сможете за пару тысяч приобрести такую красоту, но новинка будет заметно дешевле потенциальных конкурентов по рынку. Большего требовать не стоит, это все же игровое решение, они всегда стоят денег.