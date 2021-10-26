Премьера AMD Accelerated Data Center Premiere состоится 8 ноября 2021 года

Сегодня AMD объявила, что 8 ноября в 11:00 по восточному времени представит премьеру Accelerated Data Center Premiere, на которой будут представлены новости о последних инновациях компании для центров обработки данных с процессорами AMD EPYC и ускорителями AMD Instinct в центре внимания. Как вы ожидаете в наши дни, мероприятие будет виртуальным и будет включать презентации президента и генерального директора AMD доктора Лизы Су, старшего вице-президента и генерального менеджера бизнес-группы центров обработки данных и встраиваемых решений Форреста Норрода, а также старшего вице-президента и Генерального директора серверного бизнес-подразделения Дэн Макнамара.