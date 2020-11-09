Прибыль Qualcomm в четвертом квартале достигла рекордного уровня

Согласно недавнему отчету, выручка Qualcomm только за четвертый квартал 2020 года достигла 8,3 миллиарда долларов.

Основная причина этого увеличения связана с тем, что все больше и больше продается модемы 5G, включая поставки iPhone 12 Series.

Прибыл компании увеличился на 73% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Согласно отчету, опубликованному в сети, в дополнение к iPhone 12 Series, компания Apple также планирует продолжать использовать модемы Qualcomm вплоть до 2024 года. Все модемы Qualcomm включают X60, X65 и X70, каждый из которых поставляется с 5G, в то время как Apple постепенно разрабатывает собственные модемы.

Intel не смогла производить модемы 5G вовремя для Apple, предоставил Qualcomm эту уникальную возможность и планирует продолжить в следующие несколько лет. В настоящее время Qualcomm рассчитывает установить свои модемы 5G на 200 миллионов смартфонов к 2020 году и планирует увеличить их до 500 миллионов к 2021 году.