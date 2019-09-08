Приянка Чопра и Райкуммар Рао сыграют главную роль в романе «Белый тигр»

Приянка Чопра Йонас и Райкуммар Рао сыграют главную роль в экранизации романа Аравинда Адиги «Человек-Букер» «Белый тигр» , объявленного во вторник Netflix. Фильм, который ознаменует дебют Адарша Гурава, будет снят Рамином Бахрани из «451 градус по Фаренгейту »и «99 Домов славы» . Бахрани также пишет сценарий. А съемки фильма «Белый тигр» начнутся в конце этого года в Индии.

Книга Адиги рассказывает об удивительном путешествии самодельного человека. Убийство, любовь и обман становятся конечной ценой амбиций. Примечательно, что это вторая адаптация книги Adiga от Netflix.

«Я с нетерпением жду съемок фильма в Индии этой осенью, а также впервые работаю вместе с Раджкумаром Рао и замечательным актерским составом Рамин », - сказал Чопра Йонас в своем заявлении.