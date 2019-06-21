Приложение Google Trips прекращает свою работу 5 августа

Google прекращает поддержку приложения Google Trips 5 августа, после чего вы больше не сможете его использовать. Приложение позволяет заблаговременно планировать поездки и имеет доступ к оффлайн-картам достопримечательностей и кафе.

Сервис выделялся наличием обширной географической базой данных Google, а также интеграцией с Gmail, куда можно было отправлять бронирования и подтверждения билетов.

На замену популярному приложению придет Travel, представленная командой разработчиков Google в начале года. Она является полным аналогом Trips, но с увеличенным спектром возможностей. Travel позволяет не только строить маршруты путешествий, но и забронировать билеты на самолеты, автобусы и поезда, а также заранее оплачивать номера. Интерфейс программы включает в себя графу с отзывами и ряд специальных индикаторов, свидетельствующих о рейтинге того или иного заведения.