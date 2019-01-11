Procter & Gamble представила макияжный принтер для лица

Procter & Gamble презентовали весьма интересную новинку — макияжный принтер Opté Precision Skincare System. Точнее это гаджет, который идеально наносит тональный крем только там, где это действительно требуется, и ухаживает за кожей.

Для того чтобы ваше лицо выглядело идеально, аппарат сканирует его с помощью камеры, делающей 200 кадров в секунду. Далее с помощью 120 сопл «печатает» тон только там, где он нужен, и цветом, подходящим именно вам. Руками такое сделать трудно. Бонус — в тоне есть SPF. В итоге вы получаете эффект фотошопа — только в реальной жизни. мы должны видеть продукт в начале 2020 года.