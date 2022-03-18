Продажи компакт-дисков выросли впервые за 17 лет

По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), поставки компакт-дисков выросли с 31,6 млн в 2020 году до 46,6 млн в 2021 году, то есть на 47%. Выручка также выросла с 483,2 млн долларов до 584,2 млн долларов. В последний раз продажи компакт-дисков росли в 2004 году.

Пик продаж компакт-дисков пришелся на 2000 год, когда только в США было продано почти миллиард дисков. Но теперь, похоже, формат идет по стопам возрождения винила — продажи пластинок в США неуклонно растут уже более 15 лет. В 2021 году в США было продано 39,7 миллиона пластинок, что принесло почти 1 миллиард долларов, что является заметно более высокой прибылью по сравнению с выручкой от компакт-дисков. Но как и следовало ожидать, потоковое вещание по-прежнему остается лучшим средством воспроизведения музыки. Платные подписки на потоковые сервисы, такие как Spotify, Tidal и Amazon Music, принесли более 57% доходов от музыки, а потоки с поддержкой рекламы принесли еще 1,8 млрд долларов. Совокупные продажи компакт-дисков и виниловых альбомов принесли менее 11% выручки.