Продажи накопителя G-DRIVE mobile Pro SSD стартуют летом

Состоялся анонс твердотельного накопителя G-DRIVE mobile Pro SSD с интерфейсом Thunderbolt 3, который выполнен в корпусе повышенной прочности. Выбрать устройство можно будет между двумя вариантами вместимости — 500 Гбайт и 1 Тбайт. Заявленная скорость передачи информации достигает 2800 Мбайт/с. Сообщается о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows 10. Старт продаж устройства ожидается предстоящим летом. Стоимость твердотельного накопителя G-DRIVE mobile Pro SSD составит от 650 долларов США.