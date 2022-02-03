Продолжается расширение единственного в Европе завода по производству компьютерной памяти

Не считая оборудования и техники в новом зале, инвестиции в расширение компании обойдутся примерно в 5 миллионов долларов. Строительные работы по основному сооружению были завершены в декабре. Здание было покрыто крышей, поэтому можно было провести операцию, связанную с реконструкцией главного распределительного щита, который снабжает электроэнергией весь производственный цех. Эта операция была своего рода пробой перед переездом склада и запуском производства в расширенной части компании. В настоящее время ведутся монтажные работы. Следующим этапом станет этап внутренней отделки и подготовки офисных помещений. Завершение работ, связанных с расширением, запланировано на вторую половину 2022 года.