Продолжается расширение единственного в Европе завода по производству компьютерной памяти

Продолжается расширение единственного в Европе завода по производству компьютерной памяти. Завод, о котором идет речь, производит память марки Goodram и находится в Лазиска-Гурне. На юге Польши находится уникальная технологическая компания, выделяющаяся в Европе. Это компания Wilk Elektronik SA, которая является производителем известной в Европе марки компьютерной памяти Goodram, а также игровой линейки IRDM. Внушительная 14-метровая конструкция здания не случайна. Расширенная часть компании будет иметь высокий склад и новый производственный цех. Таким образом, площадь компании будет увеличена с нынешних 3000 м² до 4140 м² в области складирования и логистики и 1200 м² в производственной зоне.

Не считая оборудования и техники в новом зале, инвестиции в расширение компании обойдутся примерно в 5 миллионов долларов. Строительные работы по основному сооружению были завершены в декабре. Здание было покрыто крышей, поэтому можно было провести операцию, связанную с реконструкцией главного распределительного щита, который снабжает электроэнергией весь производственный цех. Эта операция была своего рода пробой перед переездом склада и запуском производства в расширенной части компании. В настоящее время ведутся монтажные работы. Следующим этапом станет этап внутренней отделки и подготовки офисных помещений. Завершение работ, связанных с расширением, запланировано на вторую половину 2022 года.