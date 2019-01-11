Продвижение интернет-магазина. Почему DNS отказался от Яндекс.Маркета?

2019-01-11, Автор - Айдар Ибрагимов; [64]

На протяжении длительного времени неким золотым стандартом выбора товара по подходящей цене оставался Яндекс.Маркет, который на своей странице с товаром собирает десятки различных предложений от интернет-магазинов. Летом 2018 года одна из крупнейших сетей электроники и бытовой техники DNS сообщила, что с 1 августа отказывается от дальнейшего сотрудничества с Яндекс.Маркетом. Официальная причина - не хотят конкурировать с серыми поставщиками, которые обходят таможню и не уплачивают налоги. Неофициальная причина: компания осуществила успешное продвижение интернет-магазина в поисковых системах и теперь может сократить свои издержки на рекламу.

Яндекс.Маркет реклама?

Да, да, именно на рекламу - ведь продавцы товаров на Яндекс.Маркете оплачивают сервису как клики, так и продажи - все зависит от формата сотрудничества. Нельзя не сказать, что Яндекс.Маркет не вкладывает эти средства в привлечение покупателей - даже на нашем сайте МегаОбзор вы можете заметить появление его блоков с ценами в различных магазинах, другое дело, что эти деньги необходимо вкладывать постоянно и делиться с рекламным агентством процентом практически с каждой продажи. Видимо, DNS не хочет продолжать делиться и решило сосредоточиться на продвижении интернет-магазина в поисковых системах.

Каковы успехи DNS в продвижении в поисковых системах?

Следует отдать должное, успехи интернет-магазина в SEO очень даже неплохие. Во многом это обусловлено как привлечением грамотного SEO агентства, так и сокращением конкуренции на рынке. К примеру, наберите в поисковых системах запрос "Core i9 9900k купить" и вы увидите, что интернет-магазин DNS всегда занимает первые строчки.

Аналогичная ситуация по большинству товарных позиций. При этом первые строчки занимаются как за счет рекламы в Google Adwords и РСЯ, так и за счет поискового продвижения сайта. Обратите внимание, что на первой странице выдачи нет некогда популярного "Юлмарта", который раньше всегда занимал первые строчки и практически не имел конкурентов. Теперь на его месте обосновался "Ситилинк", который в регионах кроме как DNS конкурентов не имеет.

В чем отличие в продвижении DNS от конкурентов?

Ключевое отличие заключается в том, что интернет магазин представлен двумя доменами. В одном случае это dns-shop.ru, во втором - technopoint.ru. По дизайну данные интернет-магазины одинаковы, как и по наличию большинства товарных позиций, даже авторизация на них общая - зарегистрировавшись в одном вы получаете доступ к личному кабинету в другом. Если раньше хоть цены в них разнились процентов на пять-десять, то сейчас и цены практически одинаковые. Видимо, компания содержит два интернет-магазина с одним складским запасом и эти дополнительные издержки позволили компании стать вторым на рынке и отказаться от Яндекс.Маркета.


Комментарии:
Смартфон Vivo Z3i Standard Edition получ...
Смартфон Vivo Z3i Standard Edition получКомпания Vivo представила смартфон Z3i Standard Edition, который является новой версией представленного п...
Игровой мини-ПК MSI Infinite S получил C...
Игровой мини-ПК MSI Infinite S получил CКомпания MSI представила в рамках выставки CES 2019 игровой мини-ПК Infinite S, размеры которого равны 34...
Флагман Sony Xperia XZ4 показали на каче...
Флагман Sony Xperia XZ4 показали на качеКак известно, главной особенностью флагманского смартфона Sony Xperia XZ4 станет сверхширокоформатный дис...
Новая карта памяти на 1Тб от компании Le...
Новая карта памяти на 1Тб от компании LeКомпания Lexar представила первую в мире карту памяти SDXC емкостью 1 ТБ для камер, которая поступит в пр...
Электрический скейтборд Riptide R1X...
Электрический скейтборд Riptide R1XНа CES 2019 представили электрический скейтборд Riptide R1X. ...
Игровая платформа Universal Space для иг...
Игровая платформа Universal Space для игНа выставке CES 2019 была представлена игровая платформа Universal Space для игры в PONG. ...
Воздушное такси Bell...
Воздушное такси BellНа выставке CES 2019 в Лас-Вегасе компания Bell представила последнюю версию своего самолета Nexus VTOL, ...
Часы Type 2 стоимостью 48 800 долларов...
Часы Type 2 стоимостью 48 800 долларовКомпания Ressence представила готовую версию своих часов Type 2. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HyperX Pulsefire Core. Симметричная игровая мышка с PixArt 3327Обзор HyperX Pulsefire Core. Симметричная игровая мышка с PixArt 3327
Обзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Cooler Master MasterNotepal Maker. Регулируемая подставка под ноутбук с хабомОбзор Cooler Master MasterNotepal Maker. Регулируемая подставка под ноутбук с хабом
Обзор INOI 1 Lite. Недорогой Android смартфонОбзор INOI 1 Lite. Недорогой Android смартфон
Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus ...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus В последнее время игровых ноутбуков стало очень много, даже слишком — буквально каждый день можно писать ...
Обзор Cat Gunner. Воюем за котиков...
Обзор Cat Gunner. Воюем за котиковБольшинство казуальных игр копируют друг-друга, чтобы иметь больше шансов на успешные продажи встроенных ...
Предварительный обзор Samsung Notebook O...
Предварительный обзор Samsung Notebook OКомпания Samsung, которая когда-то очень давно была одной из лидеров на рынке ноутбуков, вдруг взяла и пр...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегах...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегахВ последнее время проектов про выживание стало очень много — буквально каждый третий релиз предоставляет ...
Предварительный обзор ASUS Chromebook Ta...
Предварительный обзор ASUS Chromebook TaРынок планшетных компьютеров на текущий момент находится в стадии застоя — крупные бренды перестали работ...
Обзор Pigeon POP. Атака голубей...
Обзор Pigeon POP. Атака голубейКазуальные игры это всегда крайне тонкая тема, которая требует от разработчика каких-то вложений. Не обяз...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8На выставке CES 2019 показали много интересных железок, которые кому-то будут интересны. В частности, ком...
Обзор goodreads. Ищем книги...
Обзор goodreads. Ищем книгиВ последнее время читать стало модно – пользователи стали активнее читать электронные книги, бумажные вар...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400Многие пользователи уверены в том, что ноутбуки нужны исключительно для развлечений, для просмотров фильм...
Обзор Horizon. Нестандартный раннер...
Обзор Horizon. Нестандартный раннерХороших казуальных игр довольно мало и они попадаются на газа довольно редко. Я уже не раз говорил о том,...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть бо...
Предварительный обзор Cougar Phontum Ess...
Предварительный обзор Cougar Phontum EssИгровая периферия давно перестала быть просто устройством передачи информации — это лет десять назад мы п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor