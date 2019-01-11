Продвижение интернет-магазина. Почему DNS отказался от Яндекс.Маркета?

На протяжении длительного времени неким золотым стандартом выбора товара по подходящей цене оставался Яндекс.Маркет, который на своей странице с товаром собирает десятки различных предложений от интернет-магазинов. Летом 2018 года одна из крупнейших сетей электроники и бытовой техники DNS сообщила, что с 1 августа отказывается от дальнейшего сотрудничества с Яндекс.Маркетом. Официальная причина - не хотят конкурировать с серыми поставщиками, которые обходят таможню и не уплачивают налоги. Неофициальная причина: компания осуществила успешное продвижение интернет-магазина в поисковых системах и теперь может сократить свои издержки на рекламу.

Яндекс.Маркет реклама?

Да, да, именно на рекламу - ведь продавцы товаров на Яндекс.Маркете оплачивают сервису как клики, так и продажи - все зависит от формата сотрудничества. Нельзя не сказать, что Яндекс.Маркет не вкладывает эти средства в привлечение покупателей - даже на нашем сайте МегаОбзор вы можете заметить появление его блоков с ценами в различных магазинах, другое дело, что эти деньги необходимо вкладывать постоянно и делиться с рекламным агентством процентом практически с каждой продажи. Видимо, DNS не хочет продолжать делиться и решило сосредоточиться на продвижении интернет-магазина в поисковых системах.

Каковы успехи DNS в продвижении в поисковых системах?

Следует отдать должное, успехи интернет-магазина в SEO очень даже неплохие. Во многом это обусловлено как привлечением грамотного SEO агентства, так и сокращением конкуренции на рынке. К примеру, наберите в поисковых системах запрос "Core i9 9900k купить" и вы увидите, что интернет-магазин DNS всегда занимает первые строчки.

Аналогичная ситуация по большинству товарных позиций. При этом первые строчки занимаются как за счет рекламы в Google Adwords и РСЯ, так и за счет поискового продвижения сайта. Обратите внимание, что на первой странице выдачи нет некогда популярного "Юлмарта", который раньше всегда занимал первые строчки и практически не имел конкурентов. Теперь на его месте обосновался "Ситилинк", который в регионах кроме как DNS конкурентов не имеет.

В чем отличие в продвижении DNS от конкурентов?

Ключевое отличие заключается в том, что интернет магазин представлен двумя доменами. В одном случае это dns-shop.ru, во втором - technopoint.ru. По дизайну данные интернет-магазины одинаковы, как и по наличию большинства товарных позиций, даже авторизация на них общая - зарегистрировавшись в одном вы получаете доступ к личному кабинету в другом. Если раньше хоть цены в них разнились процентов на пять-десять, то сейчас и цены практически одинаковые. Видимо, компания содержит два интернет-магазина с одним складским запасом и эти дополнительные издержки позволили компании стать вторым на рынке и отказаться от Яндекс.Маркета.