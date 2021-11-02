Промышленные твердотельные накопители Greenliant NVMe U.2

Greenliant выпустила твердотельные накопители (SSD) NVMe U.2 Industrial Enterprise серии PX высокой емкости, разработанные с использованием высококачественной 3D NAND с 3 битами на ячейку (TLC) и встроенной памяти DRAM, чтобы обеспечить стабильно низкую задержку и высокие показатели IOPS в весь промышленный температурный диапазон (от -40 ° C до + 85 ° C). Серия G7200 NVMe U.2 PX предлагает клиентам надежные промышленные твердотельные накопители с устойчивой производительностью корпоративного уровня.

Твердотельные накопители NVMe U.2 Industrial Enterprise серии PX достигают скорости последовательного чтения 2500 МБ/с и обеспечивают срок службы в режиме постоянной записи в течение 5 лет. Сочетая в себе лучшие черты корпоративных и промышленных твердотельных накопителей, серия G7200 PX идеально подходит для высоконадежной автоматизации, центров обработки данных, видео, сетей, транспорта и аэрокосмических приложений.
Комментарии и отзывы Greenliant NVMe U.2
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