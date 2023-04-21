Proton представила сервис хранения паролей Proton Pass…

Новый менеджер паролей Proton не только применяет E2EE к вашим паролям, но и к именам пользователей, веб-адресам и всем остальным полям, связанным с вашей информацией для входа. В сообщении в блоге, посвящённом модели безопасности сервиса, Proton отмечает, что все криптографические операции, включая генерацию ключей и шифрование данных, происходят локально на вашем устройстве, что, как утверждает компания Proton, не может быть расшифровано даже если третья сторона запрашивает доступ к файлам самой компании. Такая модель безопасности «нулевого знания» является тем же преимуществом, которое предлагают другие популярные менеджеры паролей вроде 1Password и LastPass. Правда, это не помешало им стать жертвой взлома в прошлом году.