Proton представила сервис хранения паролей Proton Pass

Компания Proton, создавшая популярный сервис Proton Mail, анонсировала запуск нового менеджера паролей Proton Pass. Хотя сервис в конечном итоге станет бесплатным для всех пользователей, на данный момент он доступен только в качестве бета-версии, так что сейчас он доступен далеко не всем. Как и в других продуктах Proton, Proton Pass использует шифрование E2EE, которое должно защитить вашу личную информацию от любопытных глаз, включая сторонних лиц и саму компанию Proton. Кроме того, помимо хранения имён пользователей, паролей и заметок, вы также можете добавлять случайно сгенерированные электронные псевдонимы, которые можно использовать в качестве замены вашего реального адреса электронной почты.

Новый менеджер паролей Proton не только применяет E2EE к вашим паролям, но и к именам пользователей, веб-адресам и всем остальным полям, связанным с вашей информацией для входа. В сообщении в блоге, посвящённом модели безопасности сервиса, Proton отмечает, что все криптографические операции, включая генерацию ключей и шифрование данных, происходят локально на вашем устройстве, что, как утверждает компания Proton, не может быть расшифровано даже если третья сторона запрашивает доступ к файлам самой компании. Такая модель безопасности «нулевого знания» является тем же преимуществом, которое предлагают другие популярные менеджеры паролей вроде 1Password и LastPass. Правда, это не помешало им стать жертвой взлома в прошлом году.