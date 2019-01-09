Прототип велосипеда и мотоцикла Novus

Немецкая компания Novus создала прототип между электрическим велосипедом и мотоциклом.

Novus, сделанный из углеродного волокна, легкий и прочный, с отверстием, в котором двигатель будет расположен как на обычном велосипеде. Аккумуляторная батарея находится в основании рамы, рядом с двигателем на 14 кВт, который находится над задним колесом. Мотоцикл развивает максимальную скорость 100 км/ч и может проехать 100 км на одном заряде.

На руле расположена ячейка для вашего смартфона. Сопутствующее приложение позволит вам использовать телефон в качестве ключа зажигания и спидометра, а также использовать Google Maps для GPS. Стоимость данного прототипа будет составлять 35 000 долларов.