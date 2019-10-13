Пурифайер лучше кулера с бутылями

Питьевая вода — важнейший элемент эффективной работы в офисном помещении. Вообще человеческий организм теряет до 30% своей энергии, если не употреблять достаточное количество питьевой воды. С этой проблемой поможет проект https://ecomaster.ru/, который обеспечивает пользователей специальными установками пурифайерами. Это весьма продуманная штука, которая предоставляет очищенную питьевую воду и при этом не требует какого-то обслуживания, постоянной загрузки чего-либо или поставок бутылей с водой. Последний пункт особенно приятен и эффективен, так как это не только экономия личный средств, но и в целом более выгодный вариант поставки воды в офисные помещения.
Начнем с того, что пурифайер не нужно «заправлять» громоздкими бутылями — устройство подключается к источнику водоснабжения на расстоянии до ста метров и после этого спокойно предоставляет вам питьевую воду в достаточном количестве. Вам нужно лишь вызвать мастеров, которые сами установят пурифайер, после чего достаточно оплачивать аренду и получать необходимую для эффективной работы жидкость в организм. Отсутствие необходимости в покупке бутылей и постоянной дозаправке кулера является важнейшим бонусом — это банально дешевле и выгоднее, особенно если у вас большой офис и вода расходуется быстро.
Если вы еще не знаете, какую модель выбрать, и не хотите говорить с консультантом, который вам точно поможет, то воспользуйтесь простым «калькулятором» на сайте. При помощи переключателей и указания определенных параметров можно получить достаточно точное описание и точное название модели, которая вам подойдет больше всего. Это весьма удобно, ведь если вы не разбираетесь в технических характеристиках, то будет тяжело разобраться в большом ассортименте. А вот если ввести свои требования к устройству, то сайт сам выдаст подходящую модель.
Начнем с того, что пурифайер не нужно «заправлять» громоздкими бутылями — устройство подключается к источнику водоснабжения на расстоянии до ста метров и после этого спокойно предоставляет вам питьевую воду в достаточном количестве. Вам нужно лишь вызвать мастеров, которые сами установят пурифайер, после чего достаточно оплачивать аренду и получать необходимую для эффективной работы жидкость в организм. Отсутствие необходимости в покупке бутылей и постоянной дозаправке кулера является важнейшим бонусом — это банально дешевле и выгоднее, особенно если у вас большой офис и вода расходуется быстро.
Кроме того, стоит учитывать, что напольные пурифайеры выглядят очень стильно и предоставляют просто невероятные объемы жидкости как в теплом, так и в холодном варианте. К примеру, модель Ecomaster WL 4 обеспечивает вас двенадцатью литрами горячей воды в час и бесконечным (имеется ввиду, что ограничений нет) количеством охлаждённой воды. Более того, вы можете получать от устройства до семи литров газированной воды в час, а если захотите, то можете даже использовать функцию обогащения воды кислородом. Все это уже «встроено» в механизм пурифайера и вы просто нажимаете кнопку, получая воду нужного качества и нужной кондиции.
Если вы еще не знаете, какую модель выбрать, и не хотите говорить с консультантом, который вам точно поможет, то воспользуйтесь простым «калькулятором» на сайте. При помощи переключателей и указания определенных параметров можно получить достаточно точное описание и точное название модели, которая вам подойдет больше всего. Это весьма удобно, ведь если вы не разбираетесь в технических характеристиках, то будет тяжело разобраться в большом ассортименте. А вот если ввести свои требования к устройству, то сайт сам выдаст подходящую модель.