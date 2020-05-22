QNAP выпустила NAS-накопитель TS-230 с двумя отсеками для дисков

Компания QNAP выпустила стильный NAS-накопитель TS-230 для домашнего использования. Устройство окрашено в голубой цвет и легко будет сочетаться с интерьером помещения.

QNAP TS-230 NAS оснащен четырехъядерным процессором Realtek RTD1296 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти DDR4 и 4 ГБ флэш-памяти. Есть порт LAN Gigabit, один порт USB 2.0, два порта USB 3.2 G1, а также отсек для двух накопителей размером 2,5 или 3,5 дюймов. Устройство охлаждается 80 мм вентилятором.

QNAP TS-230 NAS предлагает разные мультимедийные возможности и комплексное хранение файлов, резервное копирование, синхронизацию с устройствами и защиту данных. Стоимость NAS-накопителя QNAP TS-230 составляет 219 долларов.