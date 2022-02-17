QNAP выпустила флагманскую двухпроцессорную флэш-память NVMe TDS-h2489FU

QNAP выпустила флагманскую двухпроцессорную флэш-память NVMe TDS-h2489FU. Оснащенный процессорами Intel Xeon Silver 4300 (16 или 32 ядра) и двадцатью четырьмя отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen 4 x4, TDS-h2489FU обеспечивает более 1 миллиона операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении iSCSI 4K со сверхнизкой задержкой.

Двухпроцессорный TDS-h2489FU обеспечивает повышенную производительность ядра, позволяя использовать память DDR4 ECC объемом до 1 ТБ с 8-канальными модулями и 32 разъемами Long-DIMM для удовлетворения требований к вычислениям, сети и хранению в центрах обработки данных и бизнес-приложениях. Корпус высотой 2U вмещает 24 отсека для дисковых накопителей U.2 NVMe Gen 4 x4 SSD, что обеспечивает максимальное время отклика приложений. Благодаря предустановленному соединению 25 GbE и расширению PCIe для сверхскоростной сети 100GbE, TDS-h2489FU полностью раскрывает потенциал хранилища на флэш-дисках для решения самых сложных ИТ-задач.

TDS-h2489FU имеет два слота M.2 PCIe Gen 3/SATA 6 Гбит/с, которые позволяют устанавливать твердотельные накопители для центров обработки данных для повышения производительности ZIL. Два слота PCIe Gen 4 предназначены для расширения основных функций NAS, например, для добавления дополнительных карт высокоскоростного сетевого интерфейса, карт QM2 для добавления твердотельных накопителей M.2 и 2.5. Порты GbE/10 GbE, платы Fibre Channel для хранилища SAN и платы расширения хранилища для подключения корпусов расширения QNAP SAS/SATA для увеличения емкости хранения до петабайт. Адаптер QNAP QDA-UMP4 можно использовать для установки недорогих твердотельных накопителей M.2 в отсеки для дисков U.2, обеспечивая гибкую, но экономичную реализацию хранилища для оптимизации приложений, интенсивно использующих данные.
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