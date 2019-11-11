Qualcomm объявляет результаты своей деятельности за 2019 финансовый год

Qualcomm объявила финансовые результаты за 2019 (2019 финансовый год). Выручка компании составила 24,273 млрд долларов США, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Из этой суммы ее операционная прибыль составила 7,667 миллиарда долларов, тогда как ее чистая прибыль составила 4,386 миллиарда долларов по сравнению с почти 5 миллиардами долларов в 2018 году.

Акции производителя чипов оценивались в базовые в 3,63 долл. США и разводненная прибыль 3,59 долл. США . Qualcomm выплатила дивиденды в размере 2,48 долл. США , на 1,04% больше, чем в предыдущем году. Компания также получила 4,8 млрд долларов в последнем квартале этого года, хотя это на 50% меньше по сравнению с 3 кв.