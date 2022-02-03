Qualcomm возвращает права на свой патент

Несколько лет назад Apple и Qualcomm поссорились из-за патентов и лицензий, что привело к многолетней судебной тяжбе. В 2019 году вопрос был урегулирован во внесудебном порядке, но теперь у Qualcomm есть шанс отыграть утраченные позиции. В рамках разбирательства Apple оспорила один патент, сославшись на известный уровень техники и попросив Совет по патентным испытаниям и апелляциям объявить его недействительным (это было в 2018 году). В 2020 году правление встало на сторону Apple. Qualcomm обжаловала это решение, и теперь правлению не терпится еще раз взглянуть на него, так что есть шанс, что патент снова будет объявлен действительным.

Ранее судебные документы показали, что Apple продолжит использовать модемы Qualcomm в своих устройствах до 2023 года. Совсем недавно аналитик Минг-Чи Куо писал, что Apple перейдет на собственные модемы 5G в 2023 году.
Комментарии и отзывы Qualcomm
Intel раскрывает планы по созданию завода по производству ми…
Intel раскрывает планы по созданию завода по производству миIntel планирует построить не менее двух фабрик на участке площадью 1000 акров (~ 4 квадратных километра) …
Xiaomi запускает приложение Service+…
Xiaomi запускает приложение Service+Компания Xiaomi запускает приложение послепродажной поддержки под названием Service+, которое, вероятно, …
Apple возобновляет продажи в Турции в связи со значительным …
Apple возобновляет продажи в Турции в связи со значительным На прошлой неделе курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару США, в результате чего Apple приос…
Toshiba делится на три отдельные компании в рамках новой стр…
Toshiba делится на три отдельные компании в рамках новой стрCaptor Sheba в этом месяце объявила, что ее компания будет разделена на три отдельные автономные компании…
Поставщик Apple Foxconn продлил закрытие завода в Индии…
Поставщик Apple Foxconn продлил закрытие завода в ИндииПохоже что проблемы Foxconn, крупного поставщика Apple, до сих пор не решились, поскольку он продлевает з…
T-Mobile 5G насчитывает 200 миллионов пользователей в США…
T-Mobile 5G насчитывает 200 миллионов пользователей в СШАT-Mobile объявила, что ее сеть 5G теперь охватывает 200 миллионов человек по всей стране в США. Компания …
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь прокомментировал слухи…
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь прокомментировал слухиСегодня (28 января 2022 г.) Ван Хуа, генеральный менеджер по связям с общественностью Xiaomi , выложил по…
В Объединенных Арабских Эмиратах запретили дроны после напад…
В Объединенных Арабских Эмиратах запретили дроны после нападОбъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили использовать дроны. Эта новость появилась после предполагае…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor