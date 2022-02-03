Qualcomm возвращает права на свой патент

Несколько лет назад Apple и Qualcomm поссорились из-за патентов и лицензий, что привело к многолетней судебной тяжбе. В 2019 году вопрос был урегулирован во внесудебном порядке, но теперь у Qualcomm есть шанс отыграть утраченные позиции. В рамках разбирательства Apple оспорила один патент, сославшись на известный уровень техники и попросив Совет по патентным испытаниям и апелляциям объявить его недействительным (это было в 2018 году). В 2020 году правление встало на сторону Apple. Qualcomm обжаловала это решение, и теперь правлению не терпится еще раз взглянуть на него, так что есть шанс, что патент снова будет объявлен действительным.

Ранее судебные документы показали, что Apple продолжит использовать модемы Qualcomm в своих устройствах до 2023 года. Совсем недавно аналитик Минг-Чи Куо писал, что Apple перейдет на собственные модемы 5G в 2023 году.