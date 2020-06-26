Rad Power Bikes представил бюджетный электрический велосипед с ценой в $ 999

Электрические велосипеды уже давно не являются чем-то фантастическим или необычным.

Один из ведущих брендов электровелосипедов, Rad Electricity Bikes, выпустил новую модель RadMission Electric Metro Bicycle. Это велосипед без излишеств, с одноступенчатой ​​трансмиссией, крутящимся мотор-редуктором мощностью 500 Вт и уменьшенным, но таким мощным же аккумулятором. Пользователи могут выбирать между педалями, чувствительными к педалированию, или дроссельной заслонкой с поворотным захватом.

Главной изюминкой является цена в $ 999. Это на $ 500 меньше, чем у большинства моделей Rad Power Bikes. RadMission доступен в пяти цветах и может быть доупакован дополнительными аксессуарами, такими как передняя корзина, полные крылья и регулируемую подставку.