Рафшторы как эффективная внешняя защита окон офиса

При обеспечении безопасности собственного имущества можно надеяться на заступничество высших сил или взять ситуацию под собственный контроль. Второй вариант является более эффективным и надёжным.

В первую очередь обеспечение безопасности на должном уровне нужно для предупреждения посягательств и проникновения. С этой задачей справляются простые решетки на окнах. При углублённом изучении вопроса может понадобиться ещё и защита от насекомых, солнечных лучей, взглядов, случайных попаданий твердых частиц. В первом случае справиться помогают обычные москитные сетки. Но больше они никаких функций не выполняют — не препятствуют взлому и не ограничивают количество поступающих солнечных лучей в отличие от жалюзи.

Защита же от всех других проблем часто выполняется одними и теми же средствами. Внешняя защита позволяет прикрыть окно в жаркий день, сохранить в офисе прохладу и надёжно защититься от проникновения извне. Список доступных средств широк. Каждое решение обладает как преимуществами, так и недостатками. Поскольку от использования защиты превалируют позитивные моменты, она получает всё большее распространение. И кратко об самых эффективных способах, рассматривающих, чем закрыть окна от солнца и других угроз в офисе.

Антивандальные рафшторы

Это жалюзи, устанавливаемые снаружи за оконными проемами. Антивандальные рафшторы выдерживают воздействие разнообразных атмосферных явлений и успешно противостоят им. Но самое главное — они стойко выдерживают влияние человеческого фактора. Преимущества этого варианта заключается в следующих моментах:

Высокая надежность и длительный срок эксплуатации. Они предоставляют качественную защиту от проникновения прямых солнечных лучей и внешних физических повреждений. Износостойкость изделий позволяет использовать их на постройках, расположенных в плохих климатических условиях. Например, антикоррозийное покрытие надёжно защищает от влаги. Рафшторами можно управлять вручную для создания максимального комфорта. Что особенно важно для больших сооружений с централизованными системами охраны, их также можно настраивать посредством автоматики. Рафшторы неприхотливые в вопросах ухода. Благодаря этому, их можно эксплуатировать длительное время без необходимости в капитальном ремонте. Разрешено использовать на стройках с повышенными санитарными нормами, где особые требования выдвигается к экологической безопасности. Изделия хорошо подходят для придания декоративности фасаду путём его покраски.

Наружные рафшторы

Отражают большую часть светового потока ещё до того, как он проникнет в помещение. Благодаря этому, обеспечивается более качественная защита от солнца. Эти изделия обладают следующими преимуществами:

простая конструкция позволяет быстро регулировать уровень освещенности;

уменьшаются расходы на кондиционирование помещения;

просто устанавливать и управлять конструкцией;

обеспечивают шумоизоляцию помещения;

обладают длительным сроком эксплуатации, на протяжении которого сохраняется заводской внешний вид;

наружные рафшторы предоставляют высокий уровень защиты от случайных повреждений и проникновения злоумышленников.

Автоматические рафшторы

Этот вариант используется для защиты от солнечного света и случайных взглядов с улицы. После их установки, изделиями можно управлять посредством пульта. Автоматические рафшторы обладают следующими преимуществами:

защищают от солнечных лучей и посторонних глаз;

улучшают звукоизоляцию, позволяя с большим комфортом находиться в шумных районах городов, а также около автомагистралей и железнодорожных путей;

уменьшают зимой потерю тепла;

благодаря автоматике управлять такими рафшторами очень просто;

по сравнению с обычными жалюзями обладают повышенной прочностью и защищают стекло от проявлений вандализма и загрязнений.

Заключение

Что лучше: решетки, рафшторы или рольставни? Ответ на этот вопрос каждый даёт самостоятельно. С одной стороны, следует понимать, что приобретение автоматических роллетных решеток или антивандальных рафшторов для небольшого помещения не совсем оправдано. Ведь если есть только одно или два окна, зачем заботиться о сложной автоматической системе и переплачивать за неё, если можно обойтись простым механическим решением.

Впрочем, если они необходимы крупному офисному зданию, где проход по всем комнатам будет длительным по времени и затруднительным по объему работы — имеет смысл подумать об автоматике. Ведь эффективная защита позволит уберечь собственность как от погодных факторов, так и от злоумышленников.