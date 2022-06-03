Раскрыты технические характеристики накопителя ASUS ROG Strix SQ7

ASUS утверждает, что накопитель будет обеспечивать скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и скорость записи до 6000 МБ/с, что ставит ROG Strix SQ7 в прямую конкуренцию с несколькими другими высокопроизводительными накопителями на базе Phison E18 от таких производителей, как Kingston, MSI, Sabrent и другие. К сожалению, ASUS не упоминает IOPS или случайную производительность, хотя упоминается неуказанный «большой» кэш SLC. Другие функции включают TGC Opal и 256-битное шифрование AES. ASUS также предоставляет свою собственную панель управления SSD, которая принадлежит бренду ROG, но выглядит как версия стандартной панели SSD Phison. ASUS также предоставляет копию программного обеспечения NTI Backup Now EZ, а на накопители распространяется пятилетняя гарантия. ASUS также упоминает совместимость с PS5.