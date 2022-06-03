Раскрыты технические характеристики накопителя ASUS ROG Strix SQ7

Менее месяца назад ASUS опубликовала тизер своего первого внутреннего твердотельного накопителя ROG Strix SQ7 и теперь компания наконец-то опубликовала полные спецификации. Накопитель основан на 12-нанометровом контроллере Phison E18. Хотя ASUS не упомянула конкретно, какой тип флэш-памяти используется в накопителе. Хотя полное название модели не видно, его достаточно, чтобы идентифицировать его как 176-слойную флэш-память Micron TLC. Как и ожидалось, ROG Strix SQ7 также имеет кэш-память DDR4, хотя ASUS не упоминает тактовые частоты.

ASUS утверждает, что накопитель будет обеспечивать скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и скорость записи до 6000 МБ/с, что ставит ROG Strix SQ7 в прямую конкуренцию с несколькими другими высокопроизводительными накопителями на базе Phison E18 от таких производителей, как Kingston, MSI, Sabrent и другие. К сожалению, ASUS не упоминает IOPS или случайную производительность, хотя упоминается неуказанный «большой» кэш SLC. Другие функции включают TGC Opal и 256-битное шифрование AES. ASUS также предоставляет свою собственную панель управления SSD, которая принадлежит бренду ROG, но выглядит как версия стандартной панели SSD Phison. ASUS также предоставляет копию программного обеспечения NTI Backup Now EZ, а на накопители распространяется пятилетняя гарантия. ASUS также упоминает совместимость с PS5.

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