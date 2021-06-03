Razer Iskur X создано для продвинутых геймеров

На этой неделе Razer представила новое игровое кресло с пеной высокой плотности, многослойной синтетической кожей и корпусом, усиленным сталью. Razer Iskur X — это то, что Razer называет самым доступным игровым креслом от Razer при стоимости в 400 долларов. Более того, вместе с анонсом данного кресла производитель официально представил подушку под голову и под поясницу, которые предназначены для тех случаев, когда у геймера уже есть какое-то кресло, может даже не игрового формата, но он при этом хочет комфортной посадки. Стоит отметить, что кресло Razer Iskur X может выдержать до 136 кг веса пользователя — на текущий момент это одно из самых прочных кресел, которые только существую на рынке. Естественно, производитель также реализовал дополнительно подлокотники, которые можно регулировать по разным положениям и благодаря этому пользователь получает достаточно удобную посадку без дискомфорта в локтях.

Конечно, ожидать флагманского уровня качества от данной модели кресла не стоит, так как экономия, естественно, сказалась на определенных параметрах продукта. Но, с другой стороны, если вы давно хотели себе именно игровое кресло, при этом у вас нет возможности брать флагманские модели за безумные деньги, то можно смело брать этот вариант. Кресло прочное, качественное, это продукт от топового бренда, который отлично справляется с поставленными задачами и при этом известен на весь мир. За 400 долларов преимуществ и правда предостаточно.
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