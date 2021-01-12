Razer показали концепт революционного игрового кресла Razer Brooklyn

Razer объявила о своем новом проекте Brooklyn, цель этого проекта, воплотить в жизнь революционное игровое кресло нового поколения. Ниже представлен концепт игрового кресла.

На первый взгляд оно похоже на другие кресла, но оно будет оснащено новыми технологическими решениями, например раскрывающийся 60 дюймовый OLED экран, благодаря которому вы сможете полностью погрузиться в игровую сессию. Его также можно будет убрать, чтобы использовать кресло с обычным рабочим столом.

В подлокотниках спрятана выдвижная столешница, чтобы вы смогли разместить на ней свои клавиатуру и мышку, или же использовать её как обычную подставку для игры на контроллере.

Также кресло будет оснащено новой Razer HyperSense технологией, для наиболее полного тактильного погружения. Вы сможете ощутить вибрации от стрельбы, взрыва гранат, езды на машине и других игровых эффектов.

Кресло будет иметь Карбоновый каркас, который придает ему большую эргономичность, прочность и износостойкость. Его можно будет подключить к вашему ПК, чтобы синхронизировать RGB подсветку кресла с другими девайсами, например клавиатурой и мышкой, имеющими поддержку Razer Croma.