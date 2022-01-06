Razer представила кресло Enki Pro HyperSense с вибрацией

Все становится интереснее, когда вы смотрите вниз на опору сиденья и основание сиденья, на которых висит компонент HyperSense: тактильный двигатель, состоящий из шкивов, двигателей и рычагов. Это оборудование способно воссоздать ряд «вибраций, текстур и движений» и обеспечивает тактильную обратную связь во время игры. Это, конечно, не совсем ракетная двигательная установка, но система достаточно мощная, чтобы вы ее обязательно почувствовали. Razer рекламирует F1 2021, Forza Horizon 5 и Assassin's Creed Valhalla как изначально поддерживаемые видеоигры, и, кроме того, Enki Pro HyperSense поддерживается в «2200 играх, фильмах и музыкальных проектах». Конечно, мы не совсем понимаем, как именно это будет работать, но производитель явно позаботился о внушительной библиотеке поддерживаемых проектов.