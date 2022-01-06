Razer представила кресло Enki Pro HyperSense с вибрацией

Razer решила, что со скучным и пассивным сидением во время видеоигр хватит. Вам нужно чувствовать свои игры всем телом, и для этого они объединились с D-box, производителями тактильных устройств от сидений в кинотеатрах до аттракционов в тематических парках, чтобы засунуть устройство в игровое кресло Razer Enki, которое буквально надерет вам задницу (заявление из пресс-релиза). Enki Pro HyperSense кажется более или менее обычным игровым креслом, доступным в черном цвете с зеленой строчкой и украшенным логотипом Razer в виде змеиной головы на подголовнике. Сзади он заключен в жесткий материал с отделкой из искусственного углеродного волокна, и, поскольку это Razer, подголовник также поддерживает технологию Chroma с RGB-подсветкой.

Все становится интереснее, когда вы смотрите вниз на опору сиденья и основание сиденья, на которых висит компонент HyperSense: тактильный двигатель, состоящий из шкивов, двигателей и рычагов. Это оборудование способно воссоздать ряд «вибраций, текстур и движений» и обеспечивает тактильную обратную связь во время игры. Это, конечно, не совсем ракетная двигательная установка, но система достаточно мощная, чтобы вы ее обязательно почувствовали. Razer рекламирует F1 2021, Forza Horizon 5 и Assassin's Creed Valhalla как изначально поддерживаемые видеоигры, и, кроме того, Enki Pro HyperSense поддерживается в «2200 играх, фильмах и музыкальных проектах». Конечно, мы не совсем понимаем, как именно это будет работать, но производитель явно позаботился о внушительной библиотеке поддерживаемых проектов.