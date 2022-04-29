Razer станет частной компанией в мае 2022 года

Razer станет частной компанией после того, как акционеры проголосовали за исключение из листинга Гонконгской фондовой биржи в рамках приватизационной сделки, которая оценивает компанию в 3,17 миллиарда долларов США. Схему приватизации возглавляет консорциум соучредителей Razer Тан и Калинг Лим, которым в настоящее время принадлежит 57% компании вместе с частной инвестиционной компанией CVC Capital Partners. План был одобрен более чем 75% акционеров на недавнем общем собрании, и в 9:00 утра в пятницу, 13 мая 2022 года, акции компании будут сняты с Гонконгской фондовой биржи. Ожидается, что это продлится долго, поскольку владельцы планируют повторно разместить акции компании в США в надежде получить более высокую оценку. Razer продолжает демонстрировать рекордный рост с выручкой в ​​1,62 миллиарда долларов США в 2021 финансовом году.