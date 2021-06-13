Razer выпустила игровое кресло Iskur X.

Iskur X выдерживает нагрузку до 136 кг. Кресло имеет дизайн спинки как у гоночных автомобилей и создает естественный изгиб позвоночника. Каркас выполнен из армированной стали, покрытый пеной высокой плотностью и обшитый прочной синтетической кожей.

Подлокотники Razer Iskur X можно регулировать по высоте и поворачивать внутрь или наружу. Razer Iskur обеспечивает полную поддержку нижней части спины с помощью встроенного, полностью регулируемого поясничного изгиба.

Кресло Razer Iskur X продается в интернет-магазине Razer по цене 399 долларов, подушка для головы и поясницы продаются отдельно.