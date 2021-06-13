Razer выпустила игровое кресло Iskur X

Razer выпустила игровое кресло Iskur X.

Iskur X выдерживает нагрузку до 136 кг. Кресло имеет дизайн спинки как у гоночных автомобилей и создает естественный изгиб позвоночника. Каркас выполнен из армированной стали, покрытый пеной высокой плотностью и обшитый прочной синтетической кожей.

Подлокотники Razer Iskur X можно регулировать по высоте и поворачивать внутрь или наружу. Razer Iskur обеспечивает полную поддержку нижней части спины с помощью встроенного, полностью регулируемого поясничного изгиба.

Кресло Razer Iskur X продается в интернет-магазине Razer по цене 399 долларов, подушка для головы и поясницы продаются отдельно.
Комментарии и отзывы Razer Iskur X
Realme GT Neo получил 2 млн предзаказов...
Компания Realme официально объявила о том, что на смартфон Realme GT Neo 2 было принято уже два миллиона ...
Смартфон Redmi Note 10 вышел в России...
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 10, который оценен в 18 тысяч рублей ...
Как выбрать аксессуары для HUAWEI Band 4...
Давайте разберем, как выбрать ...
Lenovo Legion 2 Pro получит уникальную к...
Компания Lenovo сегодня представила очередной постер своего нового игрового смартфона Legion 2 Pro, на ко...
Honor 50 Pro+ получит 120-Гц дисплей...
Сетевые источники поделились подробностями о флагманских смартфонах серии Honor 50, выход которой ожидает...
PowerColor представила видеокарту Radeon...
PowerColor представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate представляющую более мощную версию...
4K-монитор Philips 288E2E оценен в $310 ...
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 288E2E, которая получила 28-дюймовую IPS-панель ...
Обзор HIPER Protey. Портативная колонка ...
Тестируемая сегодня HIPER Protey позволяет наслаждаться музыкой как в помещении, так и на улице. Эту моде...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor