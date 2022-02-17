Razer запускает программу вознаграждений RazerStore Rewards

Сегодня Razer запустила программу RazerStore Rewards, которая предлагает геймерам еще больше возможностей заработать Razer Silver при каждой покупке на Razer.com или в любом магазине RazerStore по всему миру. Razer Silver — это программа поощрения лояльности Razer, разработанная для геймеров по всему миру. Геймеры могут накапливать Razer Silver на нескольких платформах Razer — всякий раз, когда они играют на Razer Cortex, заряжайте игры с помощью Razer Gold, а теперь и при каждой покупке на Razer.com и в RazerStores.

Razer Silver можно обменять на множество устройств Razer, а также на развлекательные и игровые кредиты в более чем 300 наименованиях контента, включая PUBG и Mobile Legends: Bang Bang. С добавлением RazerStore Rewards геймеры теперь могут наслаждаться более плавным процессом и накапливать больше серебра Razer, чтобы использовать при покупке игровых кресел Razer Iskur или Enki.
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