Realme открыла сервисный центр в Нью-Дели

Компания Realme открыла свой первый эксклюзивный сервисный центр в столице страны, Нью-Дели.

Это только начало для бренда, так как Realme хочет запустить 25 таких сервисных центров в других районах города к концу этого года. Эксклюзивный сервисный центр Realme будет оборудован удобной зоной отдыха, демонстрационным залом, который предлагает практический опыт потенциальным клиентам, и попытается вернуть рабочие устройства примерно в течении часа. Это время будет применимо примерно в 90-95 процентах случаев ремонта. Эти центры будут включать как эксклюзивные, так и мультибрендовые сервисные центры.