Регистрация товарного знака в РФ

Согласитесь, вряд ли кто-то может представить себе практически любую приобретаемую вещь, одежду, устройство, этикетку продуктов питания без товарных знаков. Ведь многие люди приобретают лишь определенную продукцию, с определенной маркировкой, которая наиболее им запомнилось. Логотип любой компании – это лицо, над разработкой которого работают не один день. Ведь именно товарный знак в дальнейшем станет наилучшей рекламой для производителя, который, при успехе, практически молниеносно сумеет повысить объем продаж.

Если вы решили начать заниматься производством определенного товара для продажи, то следует задуматься о грамотном плане по созданию своего личного товарного знака. Однако главной составляющей является регистрация товарного знака . Если не знаете куда обратиться, чтобы получить все необходимые инструменты и ответы на интересующие вас вопросы, то обязательно посетите интернет-ресурс national-expertise.ru, где каждый пользователь сети сумеет получить необходимое.

Ведь лишь зарегистрированный товарный знак дает возможность эффективно противостоять конкурентам, которые могут в течение короткого времени разрушить весь ваш многолетний труд, который вы создавали очень долго. Спросите почему? Давайте рассмотрим простой пример. Вы начали свой бизнес по продажам. Вы создали свой логотип, который раскручивали на протяжении нескольких лет и наконец вышли на идеальный для вас уровень продаж. Однако за все это время вы забыли сделать одну важную вещь – официально зарегистрировать свой логотип.

Вашей компанией заинтересовались некие лица, которые узнали, что ваш логотип все еще не зарегистрирован. Дальше все идет как по маслу, ваш, назовем его так, конкурент, регистрирует созданный вами логотип на свое имя и все, тем самым занимает вашу площадку. Что дает регистрация логотипа? Следует отметить, что после успешной регистрации вашего товарного знака дается возможность существенно расширить свое производство и даже выдавать лицензии вашим партнерам, которые хотят с вами сотрудничать. Другими словами, вы сами будете контролировать куда будет уходить, и где продаваться ваш товар. Если вы хотите узнать сколько это стоит и как зарегистрировать свой товарный знак, то можете воспользоваться специальным калькулятором для расчета стоимости на вышеуказанном сайте. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.