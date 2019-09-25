Ремонт межкомнатных дверей: можно ли самому

Бытует распространенное мнение, согласно которому замену замка межкомнатной двери или установку нового запорного механизма можно осуществить собственными силами. Многие пробуют произвести ремонт дверей самостоятельно, сэкономив при этом на услугах квалифицированных мастеров. К чему может привести подобная самонадеянность и какими последствиями грозит такая сомнительная экономия?

Квалификация и инструмент

Понятно, что в отличие от входных металлических дверей, ремонт межкомнатных требует гораздо меньшей квалификации, знаний и навыков. Тем не менее, качественный ремонт межкомнатных дверей требует строгого соблюдения целого ряда условий:

наличие необходимого инструмента, запасных частей, фурнитуры и расходных материалов;

скрупулезный расчет, точная разметка, безупречность манипуляций;

использование надежных механизмов и деталей.

В противном случае простая, казалось бы, операция установки или замены замков в большинстве случаев приводит к нежелательным последствиям. Малейшая неточность становится причиной некорректной работы дверных ручек, заедания замка и даже перекосу дверной конструкции в целом.

Преимущества профессиональной установки

Обращение за помощью к подготовленному эксперту поможет избежать перечисленных выше неприятностей. Грамотный специалист не только устранит поломку, но и произведет необходимую регулировку замкового механизма, петель, дверной коробки, ручек. При этом профессионал сделает работу гораздо быстрее и качественнее, чем неподготовленный обыватель. Хотя бы потому, что мастер располагает полным арсеналом необходимого инструмента, всесторонними теоретическими знаниями, практическим опытом.

Быстрый ремонт дверей в Москве

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