Ремонт межкомнатных дверей: можно ли самому

2019-09-25, Автор - Эдуард Иванов; [106]

Бытует распространенное мнение, согласно которому замену замка межкомнатной двери или установку нового запорного механизма можно осуществить собственными силами. Многие пробуют произвести ремонт дверей самостоятельно, сэкономив при этом на услугах квалифицированных мастеров. К чему может привести подобная самонадеянность и какими последствиями грозит такая сомнительная экономия?

Квалификация и инструмент

Понятно, что в отличие от входных металлических дверей, ремонт межкомнатных требует гораздо меньшей квалификации, знаний и навыков. Тем не менее, качественный ремонт межкомнатных дверей требует строгого соблюдения целого ряда условий:

  • наличие необходимого инструмента, запасных частей, фурнитуры и расходных материалов;
  • скрупулезный расчет, точная разметка, безупречность манипуляций;
  • использование надежных механизмов и деталей.

В противном случае простая, казалось бы, операция установки или замены замков в большинстве случаев приводит к нежелательным последствиям. Малейшая неточность становится причиной некорректной работы дверных ручек, заедания замка и даже перекосу дверной конструкции в целом.

Преимущества профессиональной установки

Обращение за помощью к подготовленному эксперту поможет избежать перечисленных выше неприятностей. Грамотный специалист не только устранит поломку, но и произведет необходимую регулировку замкового механизма, петель, дверной коробки, ручек. При этом профессионал сделает работу гораздо быстрее и качественнее, чем неподготовленный обыватель. Хотя бы потому, что мастер располагает полным арсеналом необходимого инструмента, всесторонними теоретическими знаниями, практическим опытом.

Быстрый ремонт дверей в Москве

Без ложной скромности берем на себя смелость заявить, что на протяжении вот уже нескольких лет в ситуациях, когда требуется ремонт дверей в Москве и окрестных районах, обращаются в нашу компанию. Этому способствуют вполне очевидные причины:

  • наши мастера обладают высокой степенью профессиональной квалификации;
  • специалист прибывает на место вызова в течение 15 минут,;
  • наши мастера выполнят любые работы, связанные с установкой или заменой замков быстро и с гарантией качества.

Это – не голословные рекламные заявления, а реальные гарантии. Наши мастера экипированы всем необходимым инструментом, позволяющим, помимо установки замка, произвести регулировку петель, устранить дефекты дверной коробки и даже произвести реставрацию деревянных межкомнатных дверей. Мало того – наш сотрудник всегда имеет при себе множество новых замков, сопутствующих товаров, фурнитуры, что позволяет оперативно решить все вопросы.

Высокая скорость прибытия объясняется тем фактом, что наша компания располагает большим штатом мастеров, проживающих в разных районах Москвы и Московской области. Они всегда готовы прийти на помощь если потребуется замена замка.

Наличие профессионального инструмента, разрешенного действующим законодательством, дополняется целым «мини-магазином». На его импровизированном прилавке представлены не только замки лучших производителей, но и фурнитура, и даже образцы отделочных материалов!

Ах, да – мы же чуть не забыли про цены! Стоимость наших услуг выгодно отличается от предложений большинства конкурентов. Чтобы убедиться в этом, хватит лишь позвонить по указанным телефонам, либо заказать обратный звонок.


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