Ридер Amazon Kindle Scribe Colorsoft оценили в $630

Компания Amazon объявила о выпуске третьего поколения ридеров Kindle Scribe, которое может похвастаться 11-дюймовым дисплеем. Новинка также характеризуется корпусом толщиной 5,4 мм и массой 400 граммов, сенсорной E-Ink-панелью с разрешением 2640х1980 пикселей, улучшенным матовым покрытием, более удобным для работы со стилусом, синхронизацией с OneNote, улучшенным приложением для рисования и ИИ-поиска по рукописным записям, четырёхъядерной платформой и портом USB Type-C с поддержкой 20-Вт зарядки. Базовая версия с 16 ГБ встроенной памяти и чёрно-белым дисплеем без подсветки оценена в 430 долларов. Версии на 32 и 64 ГБ памяти и с подсветкой обойдутся в 500 и 550 долларов. Наконец Amazon Kindle Scribe Colorsoft с цветным E-Ink-экраном стоит 630 и 680 долларов за варианты с 32 и 64 ГБ памяти соответственно.