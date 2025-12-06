Ридер AiPaper Reader С работает с Android 16 оценен в 350 долларов

Компания Viwoods пополнила ассортимент электронных книг моделью AiPaper Reader С, которая отличается от обычной модели цветным дисплеем E Ink. Новинка характеризуется 6,13-дюймовой панелью с разрешением 1648:824 точки и плотностью пикселей 300 ppi в монохромном режиме, 150 ppi в цветном режиме, 6-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 4G-модемом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, батареей ёмкостью 2580 мАч, корпусом с размерами 159:80:6,7 мм и массой 140 граммов. Цена устройства составляет 350 долларов, в то время как обычная версия стоит 280 долларов.