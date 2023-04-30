Ридер Bigme S6 получил встроенный ChatGPT

Компания Bigme пополнила ассортимент ридеров моделью Bigme S6, которая получила 7,8-дюймовый цветной экран E-Ink с разрешением 1872:1404 пикселя (плотность 300 PPI), однокристальной системой с восемью ядрами с тактовой частотой 2,3 ГГц, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой разрешением 8 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, стереодинамиками, интерфейсом USB-C, батареей ёмкостью 3000 мАч, предустановленной операционной системой Android 11 и поддержкой работы клиента ChatGPT. Цена ридера электронной книги составляет 500 долларов.