Ридер ONYX BOOX Nova 2 оценен в 34 тысячи рублей

В России и во всем мире стартовали продажи электронной книги ONYX BOOX Nova 2, которая оценена в 33 990 рублей. Новинка оснащается сенсорным 7,8-дюймовым E Ink Carta Plus-дисплеем с разрешением 1872:1404 пикселей (300 ppi, 16 градаций), 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, интерфейсом USB Type-C (с поддержкой OTG), модулями Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth 4.1, аккумулятором ёмкостью 3150 мАч, габаритами 197,3:137:7,7 мм, массой 265 граммов, стилусом Wacom в комплекте поставки, при помощи которого можно делать рукописные заметки и рисовать, а также предустановленной операционной системой Android 9.0.