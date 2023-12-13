Ридер Onyx Boox Faust 6 вышел в России

На российском рынке стартовали продажи ридера Onyx Boox Faust 6, который оценен в 17490 рублей. Новинку оснастили 6-дюймовой сенсорной панелью E Ink поколения Carta 1200 с разрешением 758:1024 пикселя, подсветкой Moon Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, четырехъядерной платформой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 11, аудиоплеером, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, батареей ёмкостью 3000 мАч и комплектной обложкой для защиты дисплея и с функцией автоматического перевода ридера в спящий режим при закрытии.