Ридер Onyx Boox Kant 2 оценили в 22 тысячи рублей

В российскую продажу поступил компактный ридер Onyx Boox Kant 2, который получил 6,13-дюймовый сенсорный дисплей E Ink Carta 1200 с разрешением 824:1648 пикселей и соотношением сторон 2:1. Новинка также характеризуется подсветкой MOON Light 2 без мерцания с возможностью плавной регулировки цветовой температуры, защитным стеклом Onyx Glass, четырехъядерной платформой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 11, аудиопроигрывателем, приложением для чтения, функцией Text-To-Speech для озвучки текста, адаптерами Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth, защитой от брызг, корпусом толщиной 8 мм и массой 160 граммов, интерфейсом USB Type-C, светодиодным фонариком на тыльной панели и «умной» обложкой. Цена ридера составляет 22 тысячи рублей.

Ридер Onyx Boox Faust 6 вышел в России …
На российском рынке стартовали продажи ридера Onyx Boox Faust 6, который оценен в 17490 рублей. Новинку о…
Электронная книга на каждый день с обложкой и подсветкой. Об…
6-дюймовые ридеры получили наибольшее распространение, предлагая оптимальные габариты для постоянного нош…
Ридер Onyx Boox Kant 2 оценили в 22 тысячи рублей …
В российскую продажу поступил компактный ридер Onyx Boox Kant 2, который получил 6,13-дюймовый сенсорный …
Электронная книга для повседневной эксплуатации. Обзор ONYX BOOX Magellan 5Электронная книга для повседневной эксплуатации. Обзор ONYX BOOX Magellan 5
Выбираем электронную книгу для учебы. Обзор Digma K2Выбираем электронную книгу для учебы. Обзор Digma K2
Обзор Digma X1. 6-дюймовая электронная книга с подсветкойОбзор Digma X1. 6-дюймовая электронная книга с подсветкой
Электронная книга на каждый день с обложкой и подсветкой. Обзор Digma M2Электронная книга на каждый день с обложкой и подсветкой. Обзор Digma M2

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor