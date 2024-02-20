Ридер Onyx Boox Kant 2 оценили в 22 тысячи рублей

В российскую продажу поступил компактный ридер Onyx Boox Kant 2, который получил 6,13-дюймовый сенсорный дисплей E Ink Carta 1200 с разрешением 824:1648 пикселей и соотношением сторон 2:1. Новинка также характеризуется подсветкой MOON Light 2 без мерцания с возможностью плавной регулировки цветовой температуры, защитным стеклом Onyx Glass, четырехъядерной платформой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 11, аудиопроигрывателем, приложением для чтения, функцией Text-To-Speech для озвучки текста, адаптерами Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth, защитой от брызг, корпусом толщиной 8 мм и массой 160 граммов, интерфейсом USB Type-C, светодиодным фонариком на тыльной панели и «умной» обложкой. Цена ридера составляет 22 тысячи рублей.