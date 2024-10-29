Ридер Onyx Boox Note Air 4 С оценили в 73 тысячи рублей

Компания Onyx выпустила в российскую продажу ридер Boox Note Air 4 С, который работает под управлением ОС Android 13. Новинка получила 10,3-дюймовый сенсорный экран E Ink Kaleido 3 с немерцающей подсветкой Moon Light 2, отображением до 4096 цветовых оттенков и поддержкой индукционного стилуса с распознаванием до 4096 степеней нажатия, восьмиядерную платформу, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, интерфейс USB Type-C с поддержкой OTG для подключения накопителя, наушников, клавиатуры и других аксессуаров, G-сенсор для автоматической ориентации при повороте, корпус из алюминиево-магниевого сплава и батарею ёмкостью 3700 мАч. Цена ридера составляет 73 тысячи рублей.