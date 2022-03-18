Ридер Onyx Boox Nova Air C получит ОС Android

Сетевые источники поделились подробностями об электронной книге Onyx Boox Nova Air C, которая еще не была представлена официально. Сообщается, что ридер оснастят 7,8-дюймовым цветным дисплеем E Ink с разрешением 1404:1872 пикселя, поддержкой стилуса, неназванной однокристальной системой с восемью ядрами, работающими на частоте 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, батареей ёмкостью 2000 мАч, а также размерами 194:136,5:6,3 мм и массой 245 граммов. Самое интересное, что книга будет работать под управлением операционной системы Android. Ориентировочная цена устройства не сообщается, но очевидно, что она не будет низкой. Для сравнения, Nova Air с монохромным экраном E Ink стоит 350 долларов.

Комментарии и отзывы Onyx Boox Nova Air C
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