Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 тысячи рублей

В России представили электронную книгу PocketBook 740 Color, которая будет стоить 22 тысячи рублей. Новинка характеризуется 7,8-дюймовым цветным E Ink Kaleido-экраном второго поколения с разрешением 1404:1872 пикселей и отображением 4096 цветовых оттенков, поддержкой сенсорного управления, фронтальной подсветкой с настраиваемой яркостью, размерами 195:136,5:8 мм, двухъядерной платформой с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч, а также поддержкой большинства популярных форматов.