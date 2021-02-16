Ридер PocketBook InkPad Color оценен в $330

Компания PocketBook представила электронную книгу InkPad Color, которая уже продается в России под названием 740 Color. Если на отечественном рынке ридер оценен в 22 тысячи рублей, то в США он будет стоить 330 долларов. Напомним, что новинка оснащается новейшим 7,8-дюймовым цветным E Ink Kaleido-экраном второго поколения с разрешением 1404:1872 пикселей и отображением 4096 цветовых оттенков, поддержкой сенсорного управления, фронтальной подсветкой с настраиваемой яркостью, размерами 195:136,5:8 мм, двухъядерной платформой с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч, а также поддержкой большинства популярных форматов.

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