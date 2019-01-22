Роботизированная служба доставки еды

Starship и Sodexo запустили роботизированную службу доставки еды в университете Джорджа Мейсона в Вирджинии, предоставляя студентам и сотрудникам доставку еды в среднем за 15 минут.

Платите 2 доллара через мобильное приложение Starship, и один из более чем 25 автоматов доставит пиццу, кофе и другие продукты в удобную точку приема университета. Первоначальные партнеры включают Blaze Pizza, Dunkin 'и Starbucks. Но в ближайшее время они планирую расширяться. Важно отметить, что это не тестовый проект. Вирджиния узаконила доставку роботов, позволяя Starship осуществлять полноценную службу в штате, если она соблюдает правила по скорости, весу и мониторингу.