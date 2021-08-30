Роскосмос опроверг информацию о поломке МКС

Еще в 2019 году на Международной космической станции российские космонавты обнаружили достаточно странную ситуацию с падением давления. Данная ситуация напрямую связана с тем, что где-то в модуле космической станции наблюдалась трещина, с которой воздух выходил за пределы обслуживаемых модулей. В 2020 году космонавтам удалось обнаружить трещину в корпусе, которую в 2021 году заделали. Однако вскоре оказалось, что давление в жилом модуле всё-таки продолжало падать, что говорит о наличии дополнительных трещин возможно в других модулях. Скоро космонавтам удалось обнаружить и новые трещины, которые планируетмя заделать в обозримом будущем. И один российский конструктор, который отвечают том числе за разработку модулей для космической станции, заявил, что после 2025 года данные модули невозможно будет использовать из-за слишком большого количества повреждений.

Представители Роскосмоса опровергли данную ситуацию, заявив, что даже после 2025 года международная космическая станция будет всё также активно использоваться и работать без изменений. Представители Роскосмоса добавили, что помимо текущих модулей в космос в обозримом будущем планируют выпустить еще дополнительные модули, которые расширят возможности МКС. Ситуация получилась достаточно странно, так как ведущий конструктор заявляет о возможном лавинообразном выходе из строя всех систем Международной космической станции, тогда как другие специалисты опровергают данную проблему.
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