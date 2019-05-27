Российский депутат обвинил Minecraft в разрушении семей и предложил запретить игру

Депутат правящей партии «Единая Россия» Владимир Рейнгардт обвинил игру, ни много ни мало, в разрушении семей. По его мнению, Minecraft вызывает у детей гиперактивность, что напрямую сказывается на высокой статистике разводов в стране. Дополнил свой доклад слуга народа предложением запретить жесточайшую игру.

«Я позавчера приехал из Нижнеингашского района. Зашёл в библиотеку, сидят дети. Я им говорю: "Зачем пришли в библиотеку?" Отвечают: "Книжки взять". И все сидят с телефонами. Я спросил, что они там смотрят. Говорят, что игры закачали. А какие — молчат. Спрашиваю: "Minecraft?" — "Да, Minecraft". Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность», — заявил депутат. Также Рейнгардт добавил, что нужно «расчистить» помойку интернета, прессы и телевидения, а также вкладывать больше усилий в пропаганду здорового образа жизни, пуританства и семейных ценностей.