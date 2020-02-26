Ручной отпариватель одежды Xiaomi Deerma DEM-HS006

Китайская компания Xiaomi представила ручной отпариватель под названием Deerma DEM-HS006.

В комплекте с отпаривателем Xiaomi Deerma DEM-HS006 идет специальная коробка для хранения и перевозки отпаривателя.

Мощность отпаривателя составляет 800 Вт, а температура пара до 160 градусов. Пар не только разглаживает складки, но и дезинфицирует одежду от бактерий и устраняет неприятные запахи.

Ещё в комплекте идет резервуар для воды объемом 100 мл.

Купить отпариватель Xiaomi Deerma DEM-HS006 можно на AliExpress за 34 доллара.