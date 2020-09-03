С апреля прошлого года App Store создал 300 000 рабочих мест в США

Сегодня компания Apple объявила, что ее экономика приложений для iOS создала почти 300 000 рабочих мест в США. Эти цифры выросли с апреля месяца прошлого года. Несмотря на то, что компания испытывает огромное давление со стороны разработчиков за ее политику в App Store, она продолжает расти.

Ранее Facebook, Microsoft, Spotify и Epic Games раскритиковали Apple за ее монополистическую политику.

Компания Apple выпустила пресс-релиз, в котором подчеркивается, что с апреля прошлого года в App Store создано более 300 000 рабочих мест в США. App Store поддерживает более 2,7 миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах, по сравнению с 2,1 миллиона в прошлом году. Apple выделила небольшую компанию в Майами под названием Caribu, которой пришлось утроить штат сотрудников с 4 до 12, чтобы удовлетворить спрос. Компания Apple планирует и дальше совершенствовать свой подход, инвестируя в образовательные программы и создавая новые возможности с помощью Swift Playgrounds, Every Can Code и других программ.