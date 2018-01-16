С чего начать майнинг биткойнов?

На сегодняшний день активно развивается применение технологии блокчейн, на которой основаны все мировые криптовалюты. Наибольшей известностью в мире пользуется криптовалюта биткойн, так как именно она совсем недавно легко покорила отметку в 20 000 долларов США за 1 биткойн и легко обвалилась до уровня в 13 800 долларов США. Как известно, стабильность с зигзагов не начинается и многие уверены, что подобная коррекция была преддверием перед продолжением роста курса биткойна. На момент подготовки заметки курс биткойна находился на отметке в 14 200 долларов США за единицу.

Криптовалюта основана на сетевом принципе и все компьютеры в данной сети участвуют в обеспечении работы системы криптовалюты. Их заинтересованность в работе обеспечивается возможностью майнинга - перебора хэша для добычи очередной криптовалюты. В нашем случае - это биткойн. Перебором занимаются компьютеры согласно заложенному в программу алгоритму и ваши затраты будут равняться затратам на оборудование, соединение Интернет и электричество. Если раньше не выявленных биткойнов было достаточно много - стоимость нахождения новой была достаточно низка. Сегодня это достаточно трудоемкая задача и для нахождения нового биткойна необходимы существенные затраты вычислительных мощностей. В банальных случаях для этого используют быстрые компьютеры с видеокартами, которые также занимаются вычислениями, как и процессоры. На сегодняшний день есть возможность приобрести более быстрые специализированные asic майнеры, которые настроены исключительно на поиск криптовалют. Вам необходимо их купить, подключить к сети и запустить майнинг. ASIC майнеры оказываются быстрее любых видеокарт и меньше тратят электричества, так как в их алгоритм работы включены лишь функции поиска криптовалюты и вы ни на что больше не тратите электричества.

В современных условиях в сети очень много майнеров, которые используют современные видеокарты. К примеру, недавно Сбербанк признал, что скупал с рынка наиболее быстрые видеокарты и их практически не было в России. Все эти мощности сегодня занимаются майнингом. Опередить таких гигантов вам позволят лишь специализированные ASIC майнеры.